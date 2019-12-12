«Будут помогать в борьбе с раком!» В Донецке в музее Григория Бондаря откроют онкосправку

У выдающегося хирурга-онколога Григория Бондаря была традиция: он начинал свой рабочий день в 7 часов утра. К этому времени к его кабинету уже выстраивалась очередь из пациентов. Человека, которого необходимо было прооперировать, академик сопровождал неотступно, чтобы вместе победить рак.

Уже четвертый десяток лет каждое утро в Донецком онкологическом центре начинается с врачебной конференции. На ней заслушивают истории болезни каждого пациента, которого готовят к операции или назначают другое лечение. На такие заседания в актовый зал Григорий Бондарь много раз приглашал и донецкую поэтессу Галину Боженко, которой пятнадцать лет назад подарил вторую жизнь.

3. Галина Боженко с волейбольной командой, в которой играл академик. Фото: из архива Народного Дома-Музея имени Григория Бондаря

Галина Николаевна помогает лечить пациентов искусством. Она много лет продолжает писать стихи о работе хирургов-онкологов. Регулярно выходят ее новые книги, и половину каждого тиража поэтесса Галина Боженко отдает больным прямо в палатах, чтобы они не опускали рук, а продолжали бороться за свою жизнь и здоровье.

Благодаря Галине Николаевне в онкологическом центре побывало много артистов самых разных жанров: гитаристов, артистов балета, пианистов, скрипачей, солистов и поэтов. Академик Бондарь поддерживал это начинание, поскольку и сам был человеком творческим и понимал значение искусства в исцелении души.

ВЕРА В ЖИЗНЬ - СИЛЬНЕЕ РАКА

Григорий Васильевич брался за самые, казалось бы, безнадежные случаи. И часто буквально вытаскивал с того света. Люди, шедшие к нему вереницами, ждали от него традиционного: «Повоюем!» Это значит, что надежда есть и с этой надеждой предстоит одержать победу.

Среди спасенных Григорием Васильевичем людей была и жительница украинского Мелитополя Любовь Еременко, талантливая солистка, от которой отказались все запорожские онкологи. Случай был редкий. У женщины поджелудочная железа с рождения находилась внутри доброкачественной опухоли, удалить которую после первой операции технически не представилось возможным. Академик вторично прооперировал пациентку, отсек опухоль, оказавшуюся на жизненно важных кровеносных сосудах, а со временем сам организм облек ее в капсулу, что и позволило обеспечить нормальную работу поджелудочной. Любовь Ивановна прожила еще 13 лет.

Пациентка Любовь Еременко из Мелитополя со своим спасителем Григорием Бондарем. Фото: из архива Народного Дома-Музея имени Григория Бондаря

- Началась война. Этой пациентке снова потребовалась помощь врачей, но она не смогла приехать в Донецк, хоть и состояла здесь в онкоцентре на учете, - вспоминает Галина Боженко. – Виной всему – транспортная блокада Украины. Любовь Ивановна побоялась ехать на территорию войны. Она обратилась к врачам Запорожья, они настояли на удалении той опухоли, которую, как предупреждал академик Бондарь, «невозможно было удалить технически». Любовь Еременко умерла на операционном столе.

За решение проблемы со здоровьем, которая была у поэтессы Галины Боженко с детских лет, не взялись даже в Санкт-Петербурге. Специалисты многих клиник бывшего СССР не могли установить диагноз 36 лет. Григорию Бондарю понадобилось два дня размышлений и одна консультация с коллегами из Москвы и Киева, чтобы найти способ решения проблемы, и на предложение профессора Бондаря: «Мы с такими прецедентами еще не работали, ты будешь первая, не побоишься?» поэтесса ответила: «Мне с вами ничего не страшно!» Три недели активной терапии по схеме Григория Васильевича увенчались успехом: диагноз был установлен и проблема навсегда отступила.

АМЕРИКАНЦЫ НЕ ПОВЕРИЛИ СВОИМ ГЛАЗАМ

Григорий Бондарь – автор сотен медицинских изобретений. В 70-х годах к будущему академику пришла со своей пятилетней дочерью жительница Славянска и сообщила, что у девочки рак мочевого пузыря. Женщина рассказывала врачу подробности, а на Григория Васильевича с искренней надеждой смотрели детские глаза…

Бондарь вспоминал:

- Я неделю не мог уснуть, перед глазами стоял этот ребенок. Долго думал, а потом понял: нужно удалить больной мочевой пузырь и сделать девочке новый из ее же слепой кишки, подведя к нему кровеносные сосуды.

Такую уникальную операцию Григорий Бондарь провел успешно - девочка выздоровела. А через 30 лет она пришла к своему спасителю в кабинет с цветами. Молодая женщина поведала о том, что закончила пединститут, вышла замуж и родила двоих детей.

С тех пор такие уникальные операции вошли в ежедневную практику Республиканского онкологического центра, который теперь носит имя Григория Бондаря.

В Донецке в музее Григория Бондаря откроют онкосправку. Фото: из архива Народного Дома-Музея имени Григория БондаряФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В онкоцентре проводят операции «По Бондарю» и в случае рака желудка, когда из пищевода пациента формируют новый желудок и человек продолжает жить.

В 70-х годах американцы, будучи с визитом в Донецке, заявили, что такое невозможно. Они не верили успеху донецкого хирурга, а он на практике многократно доказал, что рак - это не приговор! В 1998 году в Брюсселе Европарламент вручил академику и его ученику - профессору Александру Бороте Почетные дипломы за разработку и внедрение этих методик лечения в области онкологии.

Григорий Бондарь смело брался за любой случай, вступая в битву с болезнью века. Ему удавалось спасти десятки тысяч жизней.

- Я счастливый человек, потому что ко мне приходят мои бывшие пациенты и через 30 и через 40 лет, – говорил Григорий Васильевич. – Они живут и это для меня самое главное!

КАК ОНКОЦЕНТР ПОЯВИЛСЯ В ДОНЕЦКЕ

Донбасс, по заключению самого академика Бондаря, - регион повышенного риска возникновения онкологических заболеваний. Залежи угля и других ископаемых дают, пусть и незначительный, но все-таки повышенный фон излучения.

В 70-х годах появилась необходимость в противоопухолевом центре в Донецке, однако руководство страны планировало такую клинику построить в Днепропетровске. Григорий Васильевич, заведовавший тогда кафедрой онкологии Донецкого медицинского института, убедил Совет Министров УССР, что такое медучреждение необходимо Донбассу. Было принято решение построить на средства всесоюзных субботников онкологический центр в Донецке. И закипела стройка.

Бондарь все до мелочей держал на личном контроле, он сам ездил к министру строительства, контролировал доставку стройматериалов, а параллельно и подбирал талантливых специалистов для будущего онкоцентра.

Первую операцию там провели в 1987 году. Самые передовые технологии в онкологическом центре применяют и сегодня.

Григорий Васильевич говорил, что настанет время, когда онкология будет вспыхивать эпидемией, распростаняться как грипп. На сегодня, в том числе и из-за стрессов, связанных с войной, раком в Донбассе стали болеть чаще.

«КП» рассказывала своим читателям, что бывшие пациенты Григория Васильевича уже завершают создание Народного Дома-Музея его имени в Донецке. В этом по-настоящему народном музее можно будет посетить не только экспозиционные залы и гостиную Бондаря, но и получить онкосправку, поучаствовать в онкодозоре (раннем выявлении заболевания). Точную дату открытия музея мы сообщим дополнительно.

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