Украинская армия обстреляла Логвиново в ЛНР
Казалось бы, после саммита "нормандской четверки", в республиках Донбасса начнутся изменения. Все надеются и на обмен пленными, и на прекращение огня. Тем не менее, украинская армия продолжает стрелять по населенным пунктам, киевские силовики к миру - не готовы.
В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки сделали одно нарушение режима прекращения огня.
- Обстрелу подвергся район села Логвиново, - говорится в сообщении ведомства.
При обстреле поселка вооруженные формирования Украины использовали различное вооружение.
- Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых (СПГ) и автоматических станковых гранатометов (АГС), - рассказали в СЦКК.
Луганская Народная Республика реже попадает под обстрелы украинской армии, чем Донецкая. Тем не менее жители ЛНР продолжают страдать от непрекращающийся украинской агрессии.
В то же время, украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики – 54 боеприпаса. Под обстрел киевских силовиков попали семь населенных пунктов и район «Вольво-центра» ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU