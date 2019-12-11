Украинская армия обстреляла Логвиново в ЛНР

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-11T12:10:41+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Казалось бы, после саммита "нормандской четверки", в республиках Донбасса начнутся изменения. Все надеются и на обмен пленными, и на прекращение огня. Тем не менее, украинская армия продолжает стрелять по населенным пунктам, киевские силовики к миру - не готовы.

В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки сделали одно нарушение режима прекращения огня.

- Обстрелу подвергся район села Логвиново, - говорится в сообщении ведомства.

При обстреле поселка вооруженные формирования Украины использовали различное вооружение.

- Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых (СПГ) и автоматических станковых гранатометов (АГС), - рассказали в СЦКК.

Луганская Народная Республика реже попадает под обстрелы украинской армии, чем Донецкая. Тем не менее жители ЛНР продолжают страдать от непрекращающийся украинской агрессии.

В то же время, украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики – 54 боеприпаса. Под обстрел киевских силовиков попали семь населенных пунктов и район «Вольво-центра» ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU