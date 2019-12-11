2019-12-11T00:55:03+03:00
Политика

Рассел Бентли: Украине придется провести «денацификацию»

По мнению американца, рано или поздно, в незалежной одумаются, но в любом случае Республики Донбасса вернуть не получится
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Рассел доносит иностранным зрителям правдивую информацию из Донбасса. Фото: Личный архив героя публикацииРассел доносит иностранным зрителям правдивую информацию из Донбасса. Фото: Личный архив героя публикации
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Американец Рассел Бентли, проживающий в Донецке, поделился с «Комсомолкой» своим мнением относительно прошедшей в Париже встречи «нормандской четверки».

- Владимир Путин был слишком щедрым со своим временем. Зеленский заявил на пресс–конференции после встречи, что изменение Конституции Украины для особого статуса Донбасса «никогда не произойдет». У него есть фантазия, что Украина может контролировать границы Республик с Россией до внесения поправок в Конституцию, предоставления специального статуса и проведения выборов, - говорит Бентли. - Пункты соглашения очень ясны, как и порядок, в котором они должны быть реализованы. Зеленский хочет контролировать границу и только после этого выполнять все остальное. Мы видим, что он все еще комик. Если заключенных обменяют, а войска вернут с фронта, если действительно произойдет перемирие, это будет очень хорошо.

Американец уверен, что Донбасс никогда не вернется в Украину. По его мнению, рано или поздно Украина опомнится и пожалеет о содеянном.

- Украинский народ сильно пострадал после Майдана. Их когда–то гордая и процветающая нация была ограблена, изнасилована и разорена, разгромлена иностранными правительствами и корпорациями, которые намеренно сделали Украину несостоятельным государством. Надеюсь, что в какой–то момент украинский народ поймет свою ошибку и будет просить о прощении. Украине придется провести «денацификацию» в стране, как в Германии после 1945 года. Военные преступники и предатели должны быть наказаны, олигархи должны переплатить то, что они украли, Украине потребуется новая Конституция, новое правительство и новое лидеры и, конечно же, новый флаг. Флаг синего и желтого цвета теперь является символом ненависти и стыда.

Рассел Бентли родом из Техаса. Когда началась война в Донбассе - ему было 54 года. Он не смог просто наблюдать за кровопролитием, преодолел тысячи километров и встал на защиту мирного населения на другом конце света.

Через полгода службы в горячих точках, он понял, что из-за возраста не сможет воевать дальше и сменил оружие на камеру – перешел на информационный фронт. Рассел доносит иностранным зрителям правдивую информацию из Донбасса. Уезжать в Америку он не собирается.

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За встречей «нормандской четверки» в Республиках следили почти из каждой квартиры. Телевизоры у многих людей не выключались до начала третьего ночи, жители отслеживали и сайты в надежде найти хоть что-то об итогах встречи (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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