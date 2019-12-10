Журналист-фрилансер Андрей Трубецкий: Жители Донбасса получают российские паспорта, и это – наша победа
Ничего нового и кардинального на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря не было принято, поделился своими впечатлениями о встрече лидеров России, Франции, Германии и Украины журналист-фрилансер Андрей Трубецкий.
- Хотелось бы возлагать надежды на обмен пленными по формуле «всех на всех» до нового 2020 года. Потому что это один из ключевых моментов в урегулировании конфликта, - говорит Андрей. - Также мы должны понимать, что обстрелы продолжаются. Буквально вчера окраины Донецка были расстреляны солдатами вооруженных формирований Украины.
По словам донецкого блогера, говорить о каком-то мирном урегулировании достаточно проблематично, потому что украинская власть не способна контролировать свои националистические формирования, которые уже пять лет терроризируют Донбасс.
- Жители Донбасса получают российские паспорта, и это – наша победа, - подчеркивает Трубецкий. - В - скором времени мы все станем гражданами России. И соответственно, как только в Донецкой и Луганской Народных Республиках станет больше половины населения гражданами России, то говорить о принятии этих территорий в состав России будет гораздо проще. Мы двигаемся по интеграции с РФ, и это движение заметно. Обратного пути у нас нет.
Донецкий блогер поделился впечатлениями о прошедшей встрече «нормандской четверки»
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ИСТОЧНИК KP.RU