Марина Харькова: «Все достигнутые соглашения нормандской четверки носят сугубо косметический эффект»

Донецкий журналист Марина Харькова прокомментировала прошедшие вчера во Франции переговоры и перспективы, которые они принесут Донбассу.

Марина Харькова не склонна обольщаться миролюбивыми обещаниями Украины. Фото: novorosinform.org

- Ожидания от этого саммита можно разделить на две части. Это макро- и микроожидания. Если говорить о первых, то все мы в Республике вряд ли ждали каких-то глобальных перемен, - ответила Марина. - Я сейчас о таких, как передача контроля над границей на милость украинской стороны. Этого все ожидали со страхом, по той простой причине, что все уступки Украине, даже самые незначительные, вели к ухудшению ситуации. Да, самого страшного не произошло, но и радоваться этому глупо. Потому что сейчас, все понимают, идет стадия консервации конфликта.

Также Марина прогнозирует продолжение обстрелов ЛДНР и, как следствие, новых разрушений.

- Так, вчера, во время переговоров были обстреляны Старомихайловка, Александровка. Повреждения получили более девяти жилых домов и, самое печальное, гибель наших людей. И это продолжится и в дальнейшем, - уверена Марина.

К минимальным победам журналист отнесла согласование вопроса обмена пленными и развод войск в трех новых точках.

- Но и тут не все так однозначно. Где эти новые точки будут выбраны? Сомневаюсь, что это будут какие-то стратегически важные места. Скорее всего вдали от крупных городов. Да и развод войск на 1-2 километра, по большему счету, погоды не делает, - отметила журналист. – Чего мы могли ожидать? Это мог быть отвод ВСУ от всей линии фронта, которая сейчас занимает более 400 км. Он не произошел, а потому ждать улучшения ситуации бесполезно. Также, как и от согласования режима бессрочного прекращения огня. Этих всеобъемлющих и бессрочных мы помним уже не меньше 60-ти. То есть, все достигнутые договоренности носят характер косметических и не приведут к улучшению ситуации.

Кроме того, журналист предложила не уповать слишком на переговоры, которые произойдут весной, ведь уже ясно, что ни одна из сторон не отступит от ранее принятых пунктов.

- Одним словом, помните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»? «Кемска волость? Забирайте!» Да, этого не произошло, границу не отдали. Но в этой юмористической фразе весь трагизм нашего нынешнего положения.

Российская сторона подчеркивает, что Республики — это украинская территория. А Украина всячески хочет от них откреститься, для того, чтобы реально ничего не делать. И в этих имитационных процессах кроется вся горечь нашего положения и разбитых надежд. И по большому счету, переговоры прошли впустую, - заключила Марина.

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