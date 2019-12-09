2019-12-09T19:32:23+03:00
Общество

Новый год в Луганске – 2020: когда будет открытие главной елки

Помимо открытия самой елки Новый год в Луганске – 2020 будет сопровождаться множеством развлекательных мероприятий
Екатерина Сорока
Поделиться:
Праздничная программа начнется в 16.00 на площади перед ЛАРДТ. Фото: lnr.todayПраздничная программа начнется в 16.00 на площади перед ЛАРДТ. Фото: lnr.today
Изменить размер текста:

Новый год в Луганске – 2020 будет сопровождаться множеством различных развлекательных мероприятий. Начнется праздничная программа с церемонии открытия главной елки Республики. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Луганска.

— Торжественная церемония открытия главной новогодней елки Республики пройдет 20 декабря на площади перед Луганским академическим русским драматическим театром имени Павла Луспекаева, — говорится в сообщили.

К празднованию Нового года-2020 луганчане подготовились как никогда тщательно. Поэтому даже на церемонии открытия главной елки будет устроено торжество. Подготовлена праздничная программа с ярмарками и выступлениями творческих коллективов.

А когда на улице стемнеет, около пяти часов вечера, главная городская елка зажжет свои огни.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Донецкая елка 2019 попала в число лучших зеленых красавиц мира

«Комсомольская правда» вспомнила, какими были главные елки Донецка за годы Республики (Подробнее…)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

Как поздравить детей прифронтовых поселков Донбасса с Новым годом

Читатели «Комсомольской правды» присоединяются к акции по сбору подарков для детей, которые шестой год живут на линии огня [видео] (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В расстрелянной ВСУ из минометов и пушек Старомихайловке под Донецком повреждено шесть домов
Правозащитники предупредили жителей Донбасса, какие у них могут возникнуть проблемы с деньгами на пунктах пропуска
125 тысяч жителей республик Донбасса получили российские паспорта
За неделю в Луганске родились три двойни
В Донецке водитель оставил машину, чтобы помочь упавшей на остановке бабушке
В ДНР приговорили украинского шпиона Ставцева к 14 годам колонии строгого режима
Миссия ОБСЕ: на минах в Донбассе за неполных два года погибли 34 мирных жителя
В Луганске пропал 9-летний ребенок в красной курточке
Накануне встречи «нормандской четверки» украинские военные выпустили по Горловке 15 мин
Подросток напрыгался на крыше чужой машины на 40 часов общественных работ
«Нормандский формат»: решение о судьбе Донбасса сообщат в Париже вечером - после 20 часов
Погода на день в Луганске: 9 декабря до 5 градусов тепла, утром туман и гололед
Погода на день в Донецке: 9 декабря будет пасмурно, с утра - туман, до 6 градусов тепла
БТРы и БМП размещены украинскими боевиками вблизи жилых домов поселка Золотое