Новый год в Луганске – 2020: когда будет открытие главной елки

СЕГОДНЯ 19:32 2019-12-09T19:32:23+03:00

Праздничная программа начнется в 16.00 на площади перед ЛАРДТ. Фото: lnr.today

Помимо открытия самой елки Новый год в Луганске – 2020 будет сопровождаться множеством развлекательных мероприятий

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Новый год в Луганске – 2020 будет сопровождаться множеством различных развлекательных мероприятий. Начнется праздничная программа с церемонии открытия главной елки Республики. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Луганска.

— Торжественная церемония открытия главной новогодней елки Республики пройдет 20 декабря на площади перед Луганским академическим русским драматическим театром имени Павла Луспекаева, — говорится в сообщили.

К празднованию Нового года-2020 луганчане подготовились как никогда тщательно. Поэтому даже на церемонии открытия главной елки будет устроено торжество. Подготовлена праздничная программа с ярмарками и выступлениями творческих коллективов.

А когда на улице стемнеет, около пяти часов вечера, главная городская елка зажжет свои огни.

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ИСТОЧНИК KP.RU