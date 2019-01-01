Донецкая елка 2019 попала в число лучших зеленых красавиц мира

Донецкая елка попала в список лучших наравне с зелеными красавицами из Афин, Берлина, Будапешта, Дортмунда, Красноярска (сразу две), Лондона, Монако, Москвы, Нанта, Осло, Парижа, Праги и Варшавы. Ее назвали сразу после Будапешта! Соответствующий рейтинг опубликован телеканалом Euronews.

Кто-то скажет – ерунда. Но, позвольте не согласиться. Мы, дончане, помним нашу елку разной – с фигурными сказочными узорами, бегущими сверху вниз огнями, серебряными шарами и т.д. Важно одно – она всегда в свой срок занимала положенное место на главной площади Донецка. Даже война не помешала этому. Давайте все вместе вспомним, какими были главные елки Республики за эти годы.

Главная елка Донецка 2014 год.

Главная елка Донецка 2015 год.

Главная елка Донецка 2016 год.

Главная елка Донецка 2017 год.

Главная елка Донецка 2018-2019 год. Фото: Евгении Карпачевой

Это в Киеве из елки сделали политическое чучело, в Донецке же к традициям относятся трепетно. Мы люди мирные, но не позволим трогать то, что с детства для нас свято, и елка находится в одном ряду с привычными нам названиями улиц, монументам советским воинам, памятником Ленину и список этот можно продолжать еще долго.

В этом году 23-метровую елку украсили ожерельем с золотыми шарами в десять рядов. Игрушки подсветили трехкилометровой светодиодной гирляндой. Венчает зеленую красавицу сверкающая звезда!

- Чего не хватает особенно, так это нашей донецкой красавицы-елки, - признаются дончане, которые живут под Украиной. – И праздник – не праздник! Раньше на новогодние каникулы из нашей провинции всегда выбирались с семьей в Донецк – обязательно в Донбасс-Оперу на «Щелкунчик», а затем на площадь Ленина полюбоваться на красавицу-елку. С этими блок-постами не так просто теперь будет добраться. Остались только воспоминания.

Это неудивительно, ведь истоки этого в нашем общем детстве, где Деда Мороза не заменяли Святым Николаем или Сантой, где у елки традиционно собирались целыми семьями, насчитывающими несколько поколений, а сам праздник Нового года не декоммунизировали ушлые политики.

Площадь возле главной донецкой елки способна удивить даже искушенного гостя – фигуры озорных снеговиков, сверкающие огнями фонтаны, разноцветные деревья, прозванные в народе «донецкими сакурами», аллеи влюбленных, фотозоны со сказочными персонажами. Здесь вас и чаем из самовара угостят и блинами накормят!

Скверы возле площади Ленина украшены сверкающими арками. Фото: Евгении Карпачевой

Но Донецку есть куда стремиться, ведь лучшей елкой в этом году названа Минская красавица. Известно, что дончане, в хорошем смысле, народ амбициозный, поэтому не исключено, что вскоре превзойдут Минск.