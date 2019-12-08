Юные рукопашники показали себя в Ясиноватой
Свыше 30 спортсменов из ДНР приняли участие в открытом первенстве по рукопашному бою в Ясиноватой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной дружины.
- В Ясиноватой прошел открытый турнир по рукопашному бою. Открытое первенство города по рукопашному бою среди спортсменов 8-9 и 10-11 лет проходило на базе Дома детского и юношеского творчества. Для участия приехали спортсмены из Донецка, Макеевки и Старобешево. Всего в соревнованиях участвовали более 30 спортсменов,- говорится в сообщении.
Донбасс становится Родиной олимпийцев, воспитывая самой жизнью волю к победе.
Также сегодня команда Главы ДНР взяла "серебро" на соревнованиях по бадминтону.
А вчера мировой рекорд по плаванию установил дончанин Дмитрий Чудаков, который выступал на Кубке России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
ИСТОЧНИК KP.RU