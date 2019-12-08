Юные рукопашники показали себя в Ясиноватой

8 Дек. 21:25 2019-12-08T21:25:21+03:00

Вот такие юные мастера рукопашного боя растут в Республике. Фото: ДАН

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Свыше 30 спортсменов из ДНР приняли участие в открытом первенстве по рукопашному бою в Ясиноватой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной дружины.

- В Ясиноватой прошел открытый турнир по рукопашному бою. Открытое первенство города по рукопашному бою среди спортсменов 8-9 и 10-11 лет проходило на базе Дома детского и юношеского творчества. Для участия приехали спортсмены из Донецка, Макеевки и Старобешево. Всего в соревнованиях участвовали более 30 спортсменов,- говорится в сообщении.

Донбасс становится Родиной олимпийцев, воспитывая самой жизнью волю к победе.

Также сегодня команда Главы ДНР взяла "серебро" на соревнованиях по бадминтону.

А вчера мировой рекорд по плаванию установил дончанин Дмитрий Чудаков, который выступал на Кубке России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU