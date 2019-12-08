Команда Главы ДНР взяла "серебро" по бадминтону

СЕГОДНЯ 18:12 2019-12-08T18:12:34+03:00

Это был второй день соревнований на Кубок ДНР по бадминтону

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Наша Республика постепенно становится прямо-таки местом олимпийцев. Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в соревнованиях по бадминтону на Кубок ДНР.

- В Донецке 7-8 декабря проходил Кубок Донецкой Народной Республики по бадминтону. Участие в соревнованиях принял глава государства Денис Пушилин, – сообщила пресс-служба Главы.

Первый день спортивного мероприятия начался предварительными соревнованиями среди мужских команд из Донецка и Макеевки, после чего состоялось торжественное открытие Кубка.

Второй день соревнований проходил в категории «Мастер плюс».

В итоге команда Главы ДНР заняла второе место, в категории «Мастер плюс» Пушилин победил.

А вчера мировой рекорд по плаванию установил дончанин Дмитрий Чудаков, который выступал на Кубке России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU