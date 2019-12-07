Пловец из ДНР установил мировой рекорд на соревнованиях в России

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-07T17:03:51+03:00

Дмитрий Чудаков выступал на Кубке России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата

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Сегодня, 7 декабря, в городе Раменское, Москвоской области закончились соревнования Кубка России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнованиях также выступали спортсмены из ДНР. Но главный повод для гордости – это достижения наших пловцов.

Дмитрий Чудаков показал самый лучший результат не только на уровне Кубка России, но и всего мира, установив новый рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— На дистанции 50 метров брассом донецкий спортсмен Дмитрий Чудаков превысил мировой рекорд с результатом одна минута и десять секунд, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе министерства отметили, что и это еще не самый лучший результат Дмитрия. На прошлых соревнованиях на чемпионате России парень проплыл вольным стилем ту же дистанцию быстрее – всего за 59 секунд.

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В Донецк из Токио, где проходил девятый Кубок мира по каратэ KWF, вернулась сборная ДНР, которая впервые выступала как полноправный член Всемирной федерации Каратэномичи и завоевала 13 медалей, 10 из которых золотые![фото, видео] (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU