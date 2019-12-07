Под Донецком Украине передали тело снайпера-подполковника СБУ Каплунова

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-07T13:11:05+03:00

28-летний Дмитрий Каплунов проник на территорию ДНР вместе с другими «альфовцами» для проведения провокации. Фото: УНМ ДНР

Это произошло в районе Марьинки

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В управлении Народной милиции ДНР сообщили, что сегодня в 10 часов 45 минут было предано украинской стороне тело диверсанта спецподразделения «Альфа» СБУ Дмитрия Каплунова. Он был уничтожен на территории ДНР в районе села Староласпа, в 6,5 км от линии боевого соприкосновения при попытке проведения диверсии.

- После нашего неоднократного обращения о готовности передать тело погибшего спецназовца СБУ для захоронения по христианским обычаям, украинская сторона наконец-то соизволила сделать официальный запрос на передачу тела, - отметили в УНМ ДНР.

Сегодня в 10 часов 45 минут было предано украинской стороне тело погибшего диверсанта. Фото: УНМ ДНР

Также в Народной милиции рассказали, что гибель 1 декабря подполковников-снайперов спецподразделения СБУ «Альфа» по-прежнему имеет широкий общественный резонанс.

- Не доверяя официальной версии произошедшего, озвученной командованием ООС, в зону ответственности 128-й горно-штурмовой бригады приезжают группы украинских журналистов для проведения расследования по данному факту, - сказали в УНМ.

В этой связи, штаб ООС отдал распоряжение командованию 128-й огшбр о полном запрете общения личного состава с журналистами и волонтерами. Однако, опасаясь за возможную утечку «неудобной» информации, сотрудники СБУ ужесточили контроль на блокпостах за вывозимыми аудио и видеоматериалами.

Ранее президент Владимир Зеленский представил к званию Героя Украины погибших 1 декабря на территории ДНР сотрудников спецназа «Альфа» СБУ Дмитрия Каплунова и Дениса Волочаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU