Под Донецком Украине передали тело снайпера-подполковника СБУ Каплунова
В управлении Народной милиции ДНР сообщили, что сегодня в 10 часов 45 минут было предано украинской стороне тело диверсанта спецподразделения «Альфа» СБУ Дмитрия Каплунова. Он был уничтожен на территории ДНР в районе села Староласпа, в 6,5 км от линии боевого соприкосновения при попытке проведения диверсии.
- После нашего неоднократного обращения о готовности передать тело погибшего спецназовца СБУ для захоронения по христианским обычаям, украинская сторона наконец-то соизволила сделать официальный запрос на передачу тела, - отметили в УНМ ДНР.
Сегодня в 10 часов 45 минут было предано украинской стороне тело погибшего диверсанта. Фото: УНМ ДНР
Также в Народной милиции рассказали, что гибель 1 декабря подполковников-снайперов спецподразделения СБУ «Альфа» по-прежнему имеет широкий общественный резонанс.
- Не доверяя официальной версии произошедшего, озвученной командованием ООС, в зону ответственности 128-й горно-штурмовой бригады приезжают группы украинских журналистов для проведения расследования по данному факту, - сказали в УНМ.
В этой связи, штаб ООС отдал распоряжение командованию 128-й огшбр о полном запрете общения личного состава с журналистами и волонтерами. Однако, опасаясь за возможную утечку «неудобной» информации, сотрудники СБУ ужесточили контроль на блокпостах за вывозимыми аудио и видеоматериалами.
Ранее президент Владимир Зеленский представил к званию Героя Украины погибших 1 декабря на территории ДНР сотрудников спецназа «Альфа» СБУ Дмитрия Каплунова и Дениса Волочаева.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
В ДНР рассказали подробности гибели украинских спецназовцев, получивших звание Героя Украины (подробнее)
Гибель двух снайперов-подполковников: Зеленский мог и не знать о большой провокации, затеянной СБУ в Донбассе
Такую версию выдвинули в МГБ ДНР (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU