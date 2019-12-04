Гибель двух снайперов-подполковников: Зеленский мог и не знать о большой провокации, затеянной СБУ в Донбассе

СЕГОДНЯ 21:34 2019-12-04T21:34:49+03:00

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Гибель 30 ноября двух подполковников-спецназовцев на мариупольском направлении обрастает новыми подробностями и версиями. Оказывается, диверсионная операция была лично инициирована начальником Центра специальных операций СБУ генерал-лейтенантом Александром Устименко в тайне от главы СБУ Ивана Баканова и президента страны Владимира Зеленского. Погибшие были профессиональными снайперами. Денис Волочаев был самым результативным снайпером «Альфы» СБУ.

- Замысел провокации был разработан летом 2019 года. Инициатором являлся генерал-лейтенант Александр Устименко, который для согласования операции выезжал в Великобританию, - рассказывает пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов. - Цель диверсии - спровоцировать столкновения и обвинить ДНР в срыве перемирия в преддверии Нормандской встречи, которая сначала намечалась на осень. Устименко подобрал двух доверенных лиц – полковников Волочаева и Каплунова. Генерал пообещал повышение по службе Волочаеву - назначение на должность первого заместителя начальника 6-го управления Центра специальных операций СБУ.

Группа из четырех спецназовцев, в которую входили Каплунов и Волочаев, должна была с территории ДНР уничтожить представителя Минобороны Украины, прибывшего в составе инспекционной комиссии для проверки подразделений 128-й горно-штурмовой бригады.

- В этой связи просим президента Украины Владимира Зеленского записать для генерала Устименко отдельное видеообращение, в котором призвать его отказаться от срыва перемирия накануне Нормандской встречи, - сказал Михаил Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU