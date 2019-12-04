Провокация могла повлиять на встречу «нормандской четверки»: двое полковников СБУ погибли на территории Донецкой Народной Республики

СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-04T17:38:35+03:00

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3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).

В штабе ООС рассказали, что 1 декабря эти полковники из Сил спецопераций пытались на линии соприкосновения в Донбассе остановить диверсионно-разведывательную группу ДНР и подорвались на минах. Эта версия даже у школьников вызывает наивный вопрос: какой сумасшедший генерал послал в бой спецов в таком звании?

В ДНР сегодня представили реальную картину произошедшего и объяснили, чем полковники СБУ занимались на передовой.

- Старшие офицеры спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины пытались проникнуть в ДНР в районе Староласпы на мариупольском направлении. В составе диверсионной группы было четыре человека, - заявил пресс-офицер МГБ Михаил Попов. — Задачей был захват одной из ключевых позиций сил ДНР. При заходе группы на территорию Республики она была выявлена Народной милицией. При отступлении полковник Каплунов подорвался и скончался на месте, а полковник Волочаев при попытке эвакуации тела также подорвался на мине.

Впоследствии тело Волочаева было эвакуировано украинской стороной, Каплунова – защитниками ДНР.

- Мы готовы передать тело погибшего офицера СБУ его родственникам, чтобы они могли с ним достойно проститься, — сказал Попов.

Участвовавший в брифинге заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин рассказал, что ДРГ противника имела задачу совершить вооруженную диверсию и тем самым спровоцировать Народную милицию ДНР на ответные действия, которые могли бы вызвать дальнейшую эскалацию боестолкновения, способную перерасти в масштабные боевые действия. Это стало бы поводом для обвинения ДНР в нарушении Минских соглашений как раз накануне встречи «нормандской четверки» в Париже.

На брифинге в Донецке представили вещи погибших офицеров. ДАН

На месте инцидента была обнаружена специальная экипировка и вооружение производства США. На брифинге в Донецке представили вещи погибших офицеров: шлемы, бронежилеты, три гранатомета, аптечки, рюкзаки, форму, аккумуляторы для раций, деньги. Все это свидетельствует, что полковники выдвигались на территорию ДНР для диверсии, а отнюдь не занимались отражением атаки на занятых ВСУ позициях.

ИСТОЧНИК KP.RU