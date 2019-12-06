Денис Пушилин посоветовал Владимиру Зеленскому заняться порядком в своей стране
Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в республиках Донбасса совместную «муниципальную стражу». Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отреагировал на это предложение и заявил, что в ДНР полноценно работают все правоохранительные органы.
- Настоятельно рекомендую президенту Украины заняться лучше порядком в своей стране и подумать, как ему поступить с националистами и террористическими батальонами. До сих пор мы не видим никаких действий, кроме встреч у костра и блеяния перед радикалами, - сказал Глава ДНР. - Пока Зеленский и его слуги пытаются бороться с Минскими соглашениями, мы продолжаем курс на интеграцию с Российской Федерацией и развиваемся как правовое государство.
По словам Дениса Владимировича, таких «муниципальных стражей» нужно создать в Киеве.
- Что касается отрядов Народной милиции, то, согласно Комплексу мер, они должны создаваться только по решению местных советов Донбасса, и никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим, - заявил Глава ДНР.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предложил создать «муниципальную стражу», в которую должны войти представители ОБСЕ, Украины и республик Донбасса. При этом гарант конституции отметил, что такая организация необходима для проведения выборов.
- Мы никого не ждем, - говорит житель Донецка Святослав Иванов. - Чтобы они здесь свои порядки устанавливали? У нас своя полиция, у нас все уже давно свое.
Стоит отметить, что помощник Зеленского заявил, что Украина готова построить стену на линии разграничения в Донбассе.
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ИСТОЧНИК KP.RU