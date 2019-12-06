2019-12-06T17:46:54+03:00
Политика

С чем связаны две трети потерь ВСУ в Донбассе

Об этом рассказали в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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За время проведения так называемой «операции объединенных сил» вооруженные формирования Украины несут колоссальные потери, причем связаны они не с боевыми вылазками.

Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий привел данные, что почти 70% киевских силовиков, погибших и раненных в зоне так называемой «ООС» находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

- Алкоголь и наркотики в последние пять лет стали неискоренимым бичом вооруженных формирований Украины, - говорит Осадчий. - Доля погибших и раненых военнослужащих в состоянии опьянения составляет 69% от всех безвозвратных и санитарных потерь.

Еще одна причина потерь – низкая подготовка.

- Это приводит к подрывам на собственных минно-взрывных заграждениях, самострелам и гибели в результате нарушения техники безопасности при обращении с вооружением и военной техникой, - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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