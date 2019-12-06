Украинские националисты меняют боеприпасы на наркотики

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-06T15:27:37+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Где-то украинские националисты устраивают разборки с перестрелками, а где-то взаимовыгодные обмены. В районах разведения сил и средств у Золотого и Станицы Луганской зафиксирован обмен боеприпасов на наркотики. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Нам продолжает поступать информация о напряженной ситуации в зоне разведения сил и средств на участках № 1 «Станица Луганская» и № 2 «Золотое», где все еще находятся представители националистических формирований, - рассказывает представитель оборонного ведомства Республики. - По имеющейся у нас информации, остатки «правосеков» (запрещенная в РФ организация) наладили тесные отношения с ВСУ: радикалы в обмен на наркотические вещества, алкоголь и элементы обмундирования получают от военнослужащих из состава 46-й и 72-й бригад боеприпасы.

Один из последних случаев произошел 2 декабря в Золотом. Там сотрудники военной полиции и нацполиции нашли у одного из солдат 72-й бригады наркотики.

- Во время проведения следственных мероприятий задержанный пояснил, что обменял данное вещество у своего знакомого на две гранаты РГД-5, - сообщил Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU