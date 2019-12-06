2019-12-06T12:12:46+03:00
Политика

Помощник Зеленского: Команда президента готова построить стену в Донбассе и жить дальше

Андрей Ермак заявил, что Украина будет жить в сценарии замороженного конфликта
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: inforesist.orgФото: inforesist.org
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Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече в Лондоне заявил о готовности незалежной построить стену на линии разграничения в Донбассе, таким образом отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Голос Америки».

- Если Россия не согласится мирно решить вопрос с деоккупацией Донбасса, команда президента Владимира Зеленского готова построить стену и жить дальше, - заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

При этом Ермак отметил, что незалежная будет «жить в сценарии замороженного конфликта».

Стоит отметить, что несколькими днями ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что проблему в Донбассе необходимо решать мирными методами.

- Пусть строят стену! Только по границе всей бывшей Донецкой области – это все – наши территории. В ДНР даже закон о государственной границе приняли. И строят пусть повыше, чтобы их снаряды сюда не залетали, - говорит дончанка Валентина Иванова. – За те годы, что они измываются над нами как физически, так и морально, если честно, я не против этого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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