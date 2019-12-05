2019-12-05T15:10:24+03:00
Общество

Волонтеры Донбасса: «Количество нуждающихся растет, а тех, кто помогает, на шестом году войны стало меньше»

5 декабря во всем мире отмечается день волонтера, в Донбассе эти люди сродни добрых ангелов [фото, видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Порой волонтеры - это чуть ли не единственные люди, кого видят старики, живущие на передовой.Порой волонтеры - это чуть ли не единственные люди, кого видят старики, живущие на передовой.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Помощь на протезирование, оплата дорогостоящих операций, восстановление разрушенных детских садов и домов, голодные старики в выжженных селах, больные дети – со всем этим часто бегут не к чиновникам-министрам, а к волонтерам. Как правило, это бывает действеннее и быстрее. Кто они, эти люди доброй воли, почему занимаются этим нелегким делом, с какими сложностями сталкиваются – все эти вопросы «Комсомолка» адресовала волонтерам Донбасса.

Ирина Полторацкая, волонтер, помогающий военным:

Помощь на передовую - в Коминтерново, где и сотни жителей не осталось.Юлия АНДРИЕНКО

- Когда идет война на твоей земле, разве можно находиться в состоянии бездействия? Кто-то добывает уголь, кто-то учит детей, кто-то лечит, у каждого свой путь, свой вклад в наше общее дело, а у меня девиз: «Если я не могу держать в руках автомат, значит я буду помогать тем, кто может».

Ирина Полторацкая в госпитале у раненых. Фото: архив Ирины Полторацкой

Ирина Полторацкая в госпитале у раненых. Фото: архив Ирины Полторацкой

У меня сложность одна: нет достаточной материальной базы, я помогаю за счет помощи моих друзей из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Мои помощники устали, люди устали от бесконечности этой войны, от туманности нашего будущего, которое на данный момент никак не сформулировано.

Раньше был гражданский подъем, к нам приезжали в большом количестве волонтеры со всего мира и особенно из России, помогали, как мирному населению, так и ополчению. С каждым годом волонтеров становится всё меньше и меньше, это очень заметно, особенно на передовой.

Для Ирины военные, как родные сыновья. Фото: архив Ирины Полторацкой

Для Ирины военные, как родные сыновья. Фото: архив Ирины Полторацкой

Я больше отношу себя к добровольцам. То, чем я занимаюсь, это скорее функция государства: раненым должно быть предоставлено лечение в полном объеме, с полным комплектом необходимых препаратов, реабилитационные центры должны быть оснащены необходимым оборудованием, включая необходимые приспособления и средства гигиены. Мы именуем себя Республикой, т.е. мы - государство, у которого есть армия, которая защищает это государство и его жителей, значит, армия должна быть полностью оснащена и обеспечена всеми необходимыми средствами и этим должны заниматься государственные структуры, а не волонтеры.

Волонтерская группа «ТеплоСердец»:

- Помогать - это правое дело. И хоть раз оказав помощь нуждающимся, видя их искренние благодарности, хорошо понимаешь, что это уже не бросишь.

Часто старикам нужна не столько помощь, сколько, чтобы их выслушали. Фото: архив Виктора Артамонова

Часто старикам нужна не столько помощь, сколько, чтобы их выслушали. Фото: архив Виктора Артамонова

Виктор Артамонов - один из главных организаторов группы "ТеплоСердец". Фото: архив Виктора Артамонова

Виктор Артамонов - один из главных организаторов группы "ТеплоСердец". Фото: архив Виктора Артамонова

Первоочередная проблема всех волонтеров — это поиск материальных и финансовых ресурсов. Вторая - идентификация реально нуждающихся от якобы нуждающихся.

Запомнилась одна из первых поездок. В 2015 году к празднику 8 марта нам на опустевший, разбитый Октябрьский привезли первую гуманитарную помощь. Мешок муки, мешок сахара, три мешка макарон, ящики тушенки, сгущёнки. Пол дня и всю ночь это всё пришлось взвешивать, фасовать, собирать в пакеты. А затем выдача по спискам. В результате благодарные глаза испуганных пенсионеров, слёзы. Это запомнится навсегда. А еще вспоминается случай в Старомихайловке. Мы привезли стройматериалы в разрушенный украинскими снарядами детский сад и экспромтом решили заехать в многодетную семью. Стояла уже зима и представьте, каково было наше изумление, когда выяснилось, что у мальчишек нет зимней обуви. Если бы мы не побывали там, то и не узнали бы об этом. Через пару дней мы доставили им обувь и теплую одежду.

На счету группы "ТеплоСердец" не только помощь старикам, но и участие в благотворительных проектах и акциях. Фото: архив Виктора Артамонова

На счету группы "ТеплоСердец" не только помощь старикам, но и участие в благотворительных проектах и акциях. Фото: архив Виктора Артамонова

Мы считаем, что для гуманитарных миссий и благотворительности в принципе не должно существовать территориальных границ. Это во многом облегчит волонтерскую деятельность. И, конечно же, своевременный и качественный обмен информацией между гуманитарными и благотворительными формированиями.

Не зря их группа называется "ТеплоСердец". Фото: архив Виктора Артамонова

Не зря их группа называется "ТеплоСердец". Фото: архив Виктора Артамонова

Елена Романенко, Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс»:

- Если бы я была моложе, пошла бы в 2014 году в ополчение. Но здоровье уже не то, поэтому я решила помогать тем людям, которые оказались в беде.

Елена Романенко - организатор международной волонтерской группы "Москва-Донбасс". Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Елена Романенко - организатор международной волонтерской группы "Москва-Донбасс".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Начинали мы с нескольких сумок помощи, а сейчас это – 20-тонные конвои без единой копейки из бюджета РФ, благотворительные акции, каникулы для детей Донбасса в России и т.д. Вот в конце ноября приехал в Донецк наш 27-ой гуманитарный конвой!

Спортсмены из Донбасса едут на каникулы в Россию - это тоже акция группы "Москва-Донбасс". Фото: архив Елены Романенко

Спортсмены из Донбасса едут на каникулы в Россию - это тоже акция группы "Москва-Донбасс". Фото: архив Елены Романенко

Самая большая сложность для нас — это помогать людям при отсутствии системной финансовой поддержки. Аренда склада, логистика – это огромные деньги. Но на то мы и волонтеры, чтобы все преодолевать. Мы работаем в дружной связке с администрацией Республик, Штабом по работе с прифронтовыми территориями. Что изменилось за шестой год войны? Устали не только те люди, которые тут живут, но и те, кто им помогал все это время. Если в 2014-15 мы за считанные дни собирали сотни тысяч на протезирование ребят, то сейчас сделать это куда сложнее.

Международная волонтерская группа "Москва-Донбасс". Фото: архив Елены Романенко

Международная волонтерская группа "Москва-Донбасс". Фото: архив Елены Романенко

Вот так выглядит погрузка помощи на Донбасс. Фото: архив Елены Романенко

Вот так выглядит погрузка помощи на Донбасс. Фото: архив Елены Романенко

И хочется пожелать только одного, чтобы война прекратилась и нужды в волонтерах у людей больше не было.

Андрей Лысенко, волонтер:

- Был выбор – либо воевать, либо помогать мирным, живущим в условиях войны. Я выбрал последнее. У каждого свой фронт. Это моя Родина, мои земляки, а потому вопрос даже не стоял, почему я должен это делать. Более того, думаю, что потребность в волонтерах не исчезнет и после войны – вокруг столько горя и разрушений.

Помощь в детский дом Донецка. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Помощь в детский дом Донецка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мне тоже пришлось принять участие в покупках: 40 пакетов по 15 кг - это вам не шутки! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мне тоже пришлось принять участие в покупках: 40 пакетов по 15 кг - это вам не шутки!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вспоминается один из ярких случаев. Как-то я привез помощь в один из самых обстреливаемых районов. Там жила одинокая мама с маленькими детьми. Она была настолько измучена обстрелами, голодом и заботами о детях, что выглядела старухой – осунувшееся лицо, морщины, седина, хотя была еще не столь стара. Призналась, что в отчаянии думала даже почку продать, чтобы прокормить детей. Я несколько раз привозил ей помощь. А потом она устроилась на работу, жизнь понемногу наладилась. И однажды я, встретив ее в Донецке, не узнал: красивая ухоженная женщина. Она расплакалась, благодарила за ту помощь и поддержку, которые не дали ей сломаться. И таких людей много! Самое печальное, что на шестом году войны их поток не уменьшается, тогда, как тех, кто продолжает помогать, становится все меньше.

Дядя Саша живет один на самой окраине Трудовских. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Дядя Саша живет один на самой окраине Трудовских.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Зато волонтеры сейчас научились объединяться, чтобы оперативней и действенней помогать людям. Глупо мериться тушенкой и гречкой, выяснять, кто круче, когда вокруг нас столько нуждающихся ждут нас.

"Комсомолка" поздравляет всех, кто причастен к сегодняшнему Дню волонтера. Хочется пожелать всем людям доброй воли сил и надежных помощников. На таких, как вы, всегда держалась земля русская. Пусть ваши сердца не очерствеют и не устанут от человеческого горя, а все добро, которое вы несете людям, вернется к вам сторицей. И, конечно, пусть надобности в вас будет как можно меньше!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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