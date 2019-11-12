Как читателям «Комсомолки» сэкономить на покупке любимой газеты
Подписка на газету всегда обходится дешевле, чем покупка в киоске или у реализатора прессы. Давайте подсчитаем, насколько это выгодно.
Подписка на весь 2020 год на полный комплект ежедневной «Комсомольской правды» (4 номера в неделю) обойдется вам с учетом стоимости оформления в 2 тысячи 361 рубль. Покупка же газеты в киоске в течение этого периода будет стоить 4 тысячи 7 рублей. Получается экономия в 1 тысячу 646 рублей.
Подписка на газету на почте всегда обходится дешевле, чем покупка в киоске или у реализатора прессы. Фото: postdonbass.com
Годовая подписка на еженедельник «Комсомольской правды» (толстушку) составляет 861 рубль. А на покупку газеты в киоске вы потратите 1 тысячу 325 рублей. Экономия – 464 рубля.
Разница между подпиской и покупкой ежедневных выпусков «Комсомолки» (по отдельности - вторник, среда и пятница) – 351 рубль.
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Подписаться надо на полный комплект ежедневной газеты на 3, 6 месяцев или на весь 2020 год (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU