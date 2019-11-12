Новогодняя акция: фирменный календарь в подарок для читателей, подписавшихся на «Комсомольскую правду»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-12T09:59:43+03:00

В Донецке по маршруту №2 ездит троллейбус «Комсомольской правды» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Подписаться надо на полный комплект ежедневной газеты на 3, 6 месяцев или на весь 2020 год

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Редакция «Комсомольской правды» проводит для читателей новогоднюю акцию: «Подпишись и получи в подарок фирменный календарь «Комсомолки» на 2020 год».

Условия акции следующие:

- оформите на почте подписку на полный комплект ежедневной «Комсомолки» (4 номера в неделю – индекс 28050) на 3, 6 месяцев или на весь 2020 год;

- до 15 декабря 2019 года сообщите данные о подписке письмом на электронную почту: shabada@nw.dn.ua или отправив SMS на номер оператора «Феникс» (071) 331-03-55 с текстом: дата подписки, адрес, фамилия И.О.

Подписчики гарантированно получат фирменный календарь в подарокФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

После этого вы гарантированно получите фирменный календарь в подарок. Календарь будет выслан почтой на указанный адрес подписки.

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Достаточно оформить подписку в почтовом отделении (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU