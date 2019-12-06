Денис Пушилин: Никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что никаких совместных с Украиной «муниципальных стражей» на территории ДНР не будет.

- Неких «муниципальных стражей» необходимо создать в Киеве, откуда, собственно, и начался конфликт в Донбассе в 2014 году, - говорит Денис Владимирович. - Что касается отрядов Народной милиции, то, согласно Комплексу мер, они должны создаваться только по решению местных советов Донбасса, и никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим.

Денис Пушилин посоветовал Владимиру Зеленскому заняться порядком в своей стране и подумать, что делать с националистами и тербатами.

- До сих пор мы не видим никаких действий, кроме встреч у костра и блеяния перед радикалами, - сказал Глава ДНР. - Пока Зеленский и его слуги пытаются бороться с Минскими соглашениями, мы продолжаем курс на интеграцию с Российской Федерацией и развиваемся как правовое государство.

Глава Республики подчеркнул, что в ДНР полноценно функционируют все органы правопорядка, что позволяет защищать все права и свободы граждан.

- Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся и не нуждаемся в указаниях человека, по попустительству которого на Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок, - говорит Денис Владимирович. - Максимум, что мы от него ждем, – прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве и приступить наконец-то к практическим конкретным действиям по реализации Комплекса мер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В республиках Донбасса отреагировали на предложение Украины сменить переговорщиков от ДНР и ЛНР в Минске

Представители Киева настаивают, что представлять Республики должны люди, отстаивающие «украинский Донбасс» (Подробнее...)