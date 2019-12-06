В республиках Донбасса отреагировали на предложение Украины сменить переговорщиков от ДНР и ЛНР в Минске

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников заявил, что необходимо сменить представителей Донецкой и Луганской Народных Республик на переговорах.

- Представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей могут быть настоящие жители этих территорий, которые сегодня проживают как на временно оккупированных территориях, так и в Украине, - сказал Резников.

Алексей Резников предложил кандидатов на места представителей ДНР и ЛНР в Трехсторонней контактной группе в Минске.

- До 2014 года на этих территориях были законно сформированные районные советы на основании выборов на Украине, - говорит он. - Поэтому как минимум представители тех районных советов могли бы быть этими представителями.

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова прокомментировала предложение украинской стороны о смене состава представителей республик Донбасса в Контактной группе.

- Вместо выдумывания новых форматов ведения переговоров в Минске, Украине со своей стороны следовало бы начать выполнять свои обязательства по Комплексу мер, - говорит Никонорова.

Глава МИД Республики отметила, что Украина откровенно лжет о соответствии их конституции положениям Комплекса мер и открыто заявляют, что никогда не предоставят Республикам особого статуса.

- Особый статус Киев пытается подменить его понятием децентрализации, - отметила министр.

Переговорщики от ДНР и ЛНР призвали Украину выполнять Минские договоренности. Фото: sputnik.by

Никонорова подчеркнула, что если Киев будет сам выбирать, с кем вести переговоры, то весь процесс теряет смысл.

- Очевидно, что украинская власть не хочет договариваться с легитимными представителями Республик, отстаивающих законные интересы народа, а планирует взамен выбрать «говорящие головы», которые будут выражать удобную для них точку зрения, - сказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Попытки Киева выбрать для себя удобных переговорщиков от Донбасса на переговорах Контактной группы – это очередная абсурдная идея, которая равноценна отказу от выполнения Минских соглашений, считает министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

- Только в диалоге с реальными представителями республик Донбасса можно рассчитывать на продвижение в мирном урегулировании конфликта, - говорит он. - И только представители этих Республик имеют и полномочия, и механизмы реализации договоренностей, достигнутых на переговорах Контактной группы, что неоднократно доказывали на практике.

По словам Дейнего, все эти попытки извратить сущность Минской переговорной площадки – такая же ложь, как и то, что на Донбассе осталось всего полтора миллиона человек. Около полутора миллионов живет только в Луганской Народной Республике. В Донецкой – примерно на миллион больше.

- Независимо от всех подобных провокаций, мы настаиваем на том, что Киев должен слышать Донбасс, принимать во внимание его интересы и выполнять подписанные в Минске обязательства, - отметил Дейнего.

Донецкий политолог Вячеслав Смирнов считает, что таким образом отдельные представители украинской власти пытаются накалить обстановку перед грядущей встречей в Нормандском формате, которая запланирована на понедельник, 9 ноября.

- Взять только заявление о строительстве стены на линии разграничения в Донбассе, о которой в Лондоне заявил Ермак. Пусть он и помощник президента Зеленского, он никак не помогает Владимиру Александровичу, а наоборот ставит палки в колеса перед Нормандской встречей, - говорит Вячеслав Витальевич. - А вот заявление о смене представителей ДНР и ЛНР в Минске вообще не стоит воспринимать всерьез. Во-первых и в основном, людей, которые будут представлять эти государства на переговорах будут выбирать непосредственно в этих государствах. Это то же самое, что Украину в Минске будут представлять люди из Исландии или Марокко.

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