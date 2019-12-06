Мэр Донецка Алексей Кулемзин купил на благотворительной ярмарке плюшевого мишку и иконку

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-06T13:42:46+03:00

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Благотворительная ярмарка «Гирлянда доброты» проходит сегодня в столичном Многопрофильном лицее №1. Ее организовали волонтеры организации «Время добрых».

- На ярмарке можно приобрести поделки, изготовленные руками онкобольных детей и их родителей, а также учениками лицея, - рассказали волонтеры.

Фото: администрация Донецка

На открытие ярмарки приехал и глава донецкой администрации. Алексей Кулемзин купил плюшевого мишку и иконку Божией Матери «Умягчение злых сердец».

- Поделки, которые я сегодня приобрел, стали для меня символом несгибаемой воли наших деток в борьбе за жизнь. Я уверен, что общими усилиями мы победим этот недуг. Здоровья всем и мира!, – сказал Алексей Кулемзин.

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ИСТОЧНИК KP.RU