Сегодня КПВВ Гнутово работать не будет

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-05T14:56:08+03:00

Украина на один день закрыла КПВВ Гнутово. Фото: https://aif.ua/

Контрольно пропускной пункт въезда-выезда сегодня, 5 декабря, работать не будет

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В четверг, пятого декабря, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" не будет работать из-за проведения ремонтных работ электрической сети. Об этом сообщает пресс-центр так называемой «ООС».

- В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, пятого декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут. Работа пункта пропуска будет восстановлена в 8:00 6 декабря 2019 года , - сказано в сообщении.

Украинская сторона сообщает, что модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения.

Недавно мы сообщали, что в станице Луганской наконец-то отремонтировали и открыли мост. Мост еще в 2014 взорвала Украина. Они же по надуманным предлогам постоянно срывали начало ремонтных работ. Но открыла мост Украина первая.

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ИСТОЧНИК KP.RU