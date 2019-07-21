На КПВВ Майорское обнаружили бомбу

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-21T13:59:19+03:00

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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) инициировали временное закрытие КПВВ "Майорское". Там все-таки обнаружен взрывоопасный предмет. Об этом сообщается на сайте службы. - ГСЧС инициирует вопрос о временном прекращении функционирования КПВВ "Майорское"… Возле него пиротехники нашли взрывоопасный предмет. С целью недопущения гибели и травмирования гражданского населения, которое пересекает КПВВ, территориальным подразделением ГСЧС инициирован вопрос временного прекращения функционирования КПВВ "Майорское" для дополнительного и тщательного обследования территории, - говорится в сообщении. В 06.45 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Штаб ООС решил приостановить людей и транспорта через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут". На время проверки сообщения гражданские лица и персонал контрольных служб были эвакуированы. По состоянию на 09.35 территорию КПВВ, административные здания и прилегающую территорию обследовали, на тот момент каких-либо опасных предметов не выявили.

Тем временем, именно в Бахмуте (Артемовске) утром выявили фальсификации в выборами в парламент Украины.

- Мы своим делам едем, а не голосовать, - рассказывает перевозчик Андрей. - Мы другая страна, и это все шоу не нужно!

Сейчас, по сообщениям наших читателей, людей на блокпосту начали пропускать.

ИСТОЧНИК KP.RU