Нам киевский цирк не интересен

- Мы и на выборах президента не участвовали, хотя пропуска на ту строну есть, - говорит жительница прифронтового поселка Октябрьский. – Все врут! И говорят о мире. Какой мир, мы знаем каждый день. А вернее, ночь – каждый день обстрелы! Их цирк нам не интересен.

На блокпостах из желающих проголосовать ажиотажа нет. Люди, как обычно, едут по своим делам через линию разграничения.

- Какие (нецензурно) выборы? – Говорит «КП» перевозчик Андрей, - я только от вас о них узнал! Американский сценарий с Зеленским в главной роли. Мне, как КВНщик, он нравился. И все. Нам ничего хорошего от него и его депутатов не будет.

Кстати, донеслась информация и о первых фальсификациях.

В школе Бахмута (Это до переминования город Артемовск) , члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата- "победителя" или "правильное" название партии.

О том, что едут оперативники, членам комиссии сообщил свой человек, и они тут же залили подписанные протоколы чернилами. И запаслись же заранее!

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 статати 158 Уголовного кодекса Украины - "... фальсификация избирательных документов., итогов голосования".

Санкция статьи - от 7 до 10 лет заключения", - написал в Facebook спикер полиции Ярослав Тракало.