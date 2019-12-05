2019-12-05T11:39:17+03:00
Политика

В Донецк и Луганск прибыл 94-й гуманитарный конвой из России

Ольга ГОРДО
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В республики прибыл 94 гуманитарный конвой. Фото: Юрий СОБОЛЕВВ республики прибыл 94 гуманитарный конвой. Фото: Юрий СОБОЛЕВ
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Белые камазы очередного, 94-го по счету, конвоя из России, прибыли на склады Луганска и Донецка. Как обычно, на борту машин гуманитарная помощь для жителей Донбасса. В данный момент камазы разгружаются.

В этот раз грузовики привезли продуктовые наборы для детей в возрасте от года до трех лет.

Напомним, предыдущий конвой доставил гуманитарную помощь из России в республики 28 ноября. В тот раз россияне так же помогли ДНР и ДНР продуктовыми наборами, а также привезли медицинское оборудование для Донецка и Луганска. В том числе, магнитно-резонансный томограф для Республиканской детской клинической больницы. Общим вес привезенного накануне груза свыше 400 тонн.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донбасс 22 августа 2014 года. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик более 80 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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