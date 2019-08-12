Пять лет назад в Донбасс приехали первые «белые КамАЗы»
12 августа – в день, когда развернулись решительные бои за Иловайск, в Донецк и Луганск привезли из России гуманитарную помощь. Ее доставили в белых «КамАЗах». С тех пор они стали символом братской помощи. А она была очень нужна жителям Республики.
- В тот момент в магазинах было пусто, на рынках тоже. А Киев прекратил выплачивать нам пенсии и зарплаты, - вспоминает дончанка Виктория.
- Россия протянула руку помощи в крайне сложное для республик время, - отметили сегодня в МИД ДНР, - когда Украина осуществляет против мирных жителей военные действия, вводит экономическую, транспортную, гуманитарную блокаду, на законодательном уровне закрепляет ограничения в правах и свободах и всячески демонстрирует свое откровенно враждебное отношение к народу Донбасса.
К счастью, ДНР и ЛНР не остались один на один с неприятелем. Власти России вот уже 5 лет поддерживают Донбасс, делают все возможное, чтобы помочь в борьбе за восстановление мира, спокойствия и процветания нашей земли.
- Мы безмерно благодарны братскому народу за неравнодушие к судьбам наших жителей и деятельное участие в восстановлении и развитии Республик, - подчеркнули в МИД.
ИСТОЧНИК KP.RU