Россия продолжает помогать Донбассу: 93-ий гумконвой прибыл в Донецк

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-28T11:19:06+03:00

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Россия продолжает регулярно помогать Донбассу. Гуманитарный конвой МЧС РФ сегодня доставил в Донецкую Народную Республику детские продуктовые наборы и медоборудование общим весом свыше 400 тонн.

- В состав гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы для семей с детьми от года до трех лет, а также медикаменты и медицинское имущество. Общий вес груза — более 400 тонн (брутто), — сказано в сообщении.

Также доставлен магнитно-резонансный томограф для Республиканской детской клинической больницы. В настоящий момент проходит процесс разгрузки машин конвоя на складах хранения гуманитарной помощи в Донецке.

Также в Республиканской детской клинической больнице появилось новейшее оборудование. С его помощью можно диагностировать проблемы со слухом у ребенка еще в самом раннем возрасте. В Республиканской детской клинической больнице появилось новейшее оборудование. С его помощью можно диагностировать проблемы со слухом у ребенка еще в самом раннем возрасте.

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ИСТОЧНИК KP.RU