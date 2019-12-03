2019-12-03T18:47:21+03:00
Общество

«Почта Донбасса» открыла отделение в поселке Металлист

Раньше здесь почты не было совсем
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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До войны здесь почты не было. Фото: ДАНДо войны здесь почты не было. Фото: ДАН
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«Почта Донбасса» открыло отделение почтовой связи в поселке Металлист Амвросиевского района на востоке ДНР.

- Здесь планируется обслуживание около 1500 жителей, включая более 300 человек пенсионного возраста и 65 – с ограниченными возможностями, — сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Новое отделение находится по адресу: улица Ленина, 1. Ранее в поселке не было почты.

Сейчас на территории ДНР работают 240 отделений почтовой связи. Жители могут получить здесь такие услуги, как доставку грузов из РФ, выплату пенсий и всех видов социальных пособий, почтовые переводы по территории ДНР и ЛНР, прием всех видов платежей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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