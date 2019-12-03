«Почта Донбасса» открыла отделение в поселке Металлист
«Почта Донбасса» открыло отделение почтовой связи в поселке Металлист Амвросиевского района на востоке ДНР.
- Здесь планируется обслуживание около 1500 жителей, включая более 300 человек пенсионного возраста и 65 – с ограниченными возможностями, — сообщили в пресс-службе госпредприятия.
Новое отделение находится по адресу: улица Ленина, 1. Ранее в поселке не было почты.
Сейчас на территории ДНР работают 240 отделений почтовой связи. Жители могут получить здесь такие услуги, как доставку грузов из РФ, выплату пенсий и всех видов социальных пособий, почтовые переводы по территории ДНР и ЛНР, прием всех видов платежей.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Как выживает зоопарк при горловском "Стироле" выяснял корреспондент "Комсомольской правды"
Объявление в соцсетях о голодающих животных в зоопарке на передовой не оставило равнодушными никого (подробнее...)
«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию
Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU