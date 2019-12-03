Получение паспорта ДНР: Что делать, если прошли все сроки, а паспорт не готов

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-03T12:06:00+03:00

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Что делать если все сроки получения паспорта давно прошли, а из миграционки так и не звонят? Этот вопрос мы задали депутату Народного Совета ДНР, основателю группы в соцсети «Паспорт РФ в ДНР/ЛНР от и до» Анастасии Селивановой.

- По законодательству у нас на получение паспорта ДНР отводится один месяц, если же требуется проверка, то два месяца, - ответила Анастасия Селиванова. - В реальности же, в связи с ажиотажем, сложностями проверок, нехваткой кадров, этот срок растягивается до трех месяцев. Что делать, как узнать, готов ли паспорт? Знаю, что «Феникс» уже подключился к решению этого вопроса и пока в тестовом режиме оповещают абонентов о готовности паспорта.

Если прошло три месяца, а о вас не вспомнили, советую писать обращение на центральную миграционную службу по адресу: г. Донецк ул. Федора Зайцева, 46 В и попросить предоставить информацию о готовности паспорта. В обращении указываем личные данные и дату, когда подавали документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU