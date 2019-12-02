Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-02T12:43:10+03:00

Это не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР

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- Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики, определив статус русского языка как единственного государственного в Республике. Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией, - говорится в сообщении.

Пушилин также внес на рассмотрение парламентариев законопроект, предполагающий изменения в законе «Об образовании». Документом, в частности, предлагается сохранение нормы об обязательном изучении русского языка, как государственного, при этом украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательных организаций.

- Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения, - подчеркнули в парламенте.

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ИСТОЧНИК KP.RU