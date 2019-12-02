2019-12-02T10:34:37+03:00
Общество

«Не ищите тайных смыслов»: Денис Пушилин заявил, что закон о государственной границе не противоречит международным соглашениям

Парламентарии ДНР приняли закон о государственной границе
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пушилин заявил, что закон о государственной границе не противоречит МинскуПушилин заявил, что закон о государственной границе не противоречит МинскуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В конце прошлой недели депутаты Народного Совета ДНР единогласно приняли закон «О государственной границе». Документом граница определена по территории Донецкой области, которая была на начало войны. Инициатор закона - председатель комитета по безопасности и обороне Виталий Кравец. В нем определен порядок нанесения границы на местность и ее защиты.

Документ вызвал гневные высказывания с украинской стороны. Неофициально появилась информация о том, что в незалежной готовятся снять мораторий на применение боевой авиации в Донбассе. Еще украинское командование якобы собирается вернуть боевиков в Станицу Луганскую, Золотое и Петровское, откуда ранее они отвели войска.

- Не ищите в законе тайных смыслов – он не противоречит Минским соглашениям, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, что референдум в свое время проходил на всей территории Донецкой области. Тогда большинство и проголосовало за Республику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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