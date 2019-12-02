18 украинских военных погибло за два месяца с попустительства генерала Ромигайло
В первой половине ноября небоевые потери оперативно-тактической группировки «Север» вооруженных формирований Украины составили 58 военнослужащих, из них 18 - погибшими, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- От источника в штабе группировки «Север» нам стали известны данные, согласно которым реальное количество потерь среди украинских военнослужащих, не связанных с ведением боевых действий, за первые две недели ноября составили 18 человек, - рассказал он.
Иван Филипоненко уточнил, что из них семь военнослужащий 46-й бригады совершили суицид, пять военнослужащих 72-й бригады умерли из-за алкогольной интоксикации, шесть военнослужащих 59-й бригады погибли в ДТП.
По его словам, небоевые потери группировки «Север» стали результатом «преступной халатности командиров соединений, выполняющих задачи в зоне «Операции объединенных сил», и непринятие мер генералом Ромигайло по наведению уставного порядка в подчиненных подразделениях».
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ИСТОЧНИК KP.RU