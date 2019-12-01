2019-12-01T18:16:37+03:00
Политика

Бойцы ДНР отомстили за гибель двух сослуживцев, уничтожив снайперскую группу из трех ВСУшников

Двое наших военных убиты, один ранен снайперским огнем ВСУ. Наши вынуждены были открыть контрснайперский огонь
Ольга ГОРДО
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Украинские снайперы убили двоих наших военных. Фото: http://old.qha.com.uaУкраинские снайперы убили двоих наших военных. Фото: http://old.qha.com.ua
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Двое военных ДНР убиты, еще один ранен украинскими снайперами. Об этом сегодня сообщили в управлении НМ ДНР.

- Вчера в результате работы вражеских снайперов был ранен военнослужащий НМ ДНР. При попытке его эвакуировать получили ранения несовместимые с жизнью еще двое наших военнослужащих, – говорится в сообщении. – В ходе вынужденного контрснайперского огня враг понес потери – трое убиты и двое ранены.

Согласно данным разведки, по нашим военным стреляли снайперы из экстремистской группировки «Азов» (запрещенная в России и ДНР организация), которых специально направили на линию разграничения для провокаций в преддверии встречи «нормандской четверки» 9 декабря. Их задачей было ведение прицельного огня по военным и мирным жителям ДНР.

Уточняется, что эти боевики прошли специальный курс по снайпингу в международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Национальной гвардии Украины и 29 ноября получили соответствующие сертификаты.

- Данное очередное кровавое преступление по-прежнему свидетельствует о неспособности командования «ООС» взять под свой контроль обезумевших националистов, которые для достижения своих целей активизировали использование «грязных» методов войны», – резюмировали в УНМ.

Так же вчера один военный ДНР был убит украинскими боевиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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