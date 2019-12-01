Бойцы ДНР отомстили за гибель двух сослуживцев, уничтожив снайперскую группу из трех ВСУшников

СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-01T18:16:37+03:00

Двое наших военных убиты, один ранен снайперским огнем ВСУ. Наши вынуждены были открыть контрснайперский огонь

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Двое военных ДНР убиты, еще один ранен украинскими снайперами. Об этом сегодня сообщили в управлении НМ ДНР.

- Вчера в результате работы вражеских снайперов был ранен военнослужащий НМ ДНР. При попытке его эвакуировать получили ранения несовместимые с жизнью еще двое наших военнослужащих, – говорится в сообщении. – В ходе вынужденного контрснайперского огня враг понес потери – трое убиты и двое ранены.

Согласно данным разведки, по нашим военным стреляли снайперы из экстремистской группировки «Азов» (запрещенная в России и ДНР организация), которых специально направили на линию разграничения для провокаций в преддверии встречи «нормандской четверки» 9 декабря. Их задачей было ведение прицельного огня по военным и мирным жителям ДНР.

Уточняется, что эти боевики прошли специальный курс по снайпингу в международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Национальной гвардии Украины и 29 ноября получили соответствующие сертификаты.

- Данное очередное кровавое преступление по-прежнему свидетельствует о неспособности командования «ООС» взять под свой контроль обезумевших националистов, которые для достижения своих целей активизировали использование «грязных» методов войны», – резюмировали в УНМ.

Так же вчера один военный ДНР был убит украинскими боевиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU