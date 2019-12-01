Бойцы ДНР отомстили за гибель двух сослуживцев, уничтожив снайперскую группу из трех ВСУшников
Двое военных ДНР убиты, еще один ранен украинскими снайперами. Об этом сегодня сообщили в управлении НМ ДНР.
- Вчера в результате работы вражеских снайперов был ранен военнослужащий НМ ДНР. При попытке его эвакуировать получили ранения несовместимые с жизнью еще двое наших военнослужащих, – говорится в сообщении. – В ходе вынужденного контрснайперского огня враг понес потери – трое убиты и двое ранены.
Согласно данным разведки, по нашим военным стреляли снайперы из экстремистской группировки «Азов» (запрещенная в России и ДНР организация), которых специально направили на линию разграничения для провокаций в преддверии встречи «нормандской четверки» 9 декабря. Их задачей было ведение прицельного огня по военным и мирным жителям ДНР.
Уточняется, что эти боевики прошли специальный курс по снайпингу в международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Национальной гвардии Украины и 29 ноября получили соответствующие сертификаты.
- Данное очередное кровавое преступление по-прежнему свидетельствует о неспособности командования «ООС» взять под свой контроль обезумевших националистов, которые для достижения своих целей активизировали использование «грязных» методов войны», – резюмировали в УНМ.
Так же вчера один военный ДНР был убит украинскими боевиками.
Читайте также
ВСУ хаотично минируют территорию Золотого
При установке мин, боевики ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей, чем подвергают опасности мирных жителей (подробнее)
ОБСЕ: Идут переговоры по следующему участку разведения сил и средств
Председатель наблюдательной миссии Мирослав Лайчак высказал надежду, что новый участок станет известным после Нормандской встречи (Подробнее…)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»