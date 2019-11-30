2019-11-30T23:03:46+03:00
Политика

ОБСЕ: Идут переговоры по определению следующего участка разведения сил и средств в Донбассе

Председатель наблюдательной миссии Мирослав Лайчак высказал надежду, что новый участок станет известным после Нормандской встречи
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Разведение сил и средств в Петровском началось 9 ноябряРазведение сил и средств в Петровском началось 9 ноябряФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В данный момент на уровне Трехсторонней контактной группы идут переговоры по определению следующего участка разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сообщил председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.

- Мы полностью это поддерживаем, я не хочу сейчас говорить, что у нас получится, но есть хороший тренд, хорошая тенденция, хорошая и более конструктивная атмосфера, - сказал он.

Лайчак высказал надежду, что новый участок станет известным после Нормандской встречи.

Тем временем, в Украине поговаривают о возвращении вооруженных формирований на позиции, где они находились до разведения сил и средств. Такая информация начала появляться после подписания Народным Советом ДНР закона о государственной границе Республики.

Напомним, что разведение сил и средств в Донбассе уже состоялось на трех участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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