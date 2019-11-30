ВСУ хаотично минируют территорию Золотого

30 Нояб. 23:12 2019-11-30T23:12:45+03:00

Такие таблички ВСУ не ставят, и схемы минных полей не составляют Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Изменить размер текста: A A

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что вооруженные формирования Украины минируют территорию вокруг населенного пункта Золотое, в том числе и в зоне разведения сил и средств.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что минирование ведется хаотично и при этом не составляются минные карты.

- При установке мин, боевики ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей, чем подвергают опасности мирных жителей, - сказали в НМ ЛНР.

Минированием территорий занимается 72-я бригада вооруженных формирований Украины.

- Нами отмечается наличие минно-взрывных заграждений, установленных вдоль асфальтированной дороги в районе населенного пункта Золотое, которая ежедневно используется мирным населением, а также наблюдателями миссии ОБСЕ для передвижения в ходе патрулирования местности, - отметили в НМ ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОБСЕ: Идут переговоры по следующему участку разведения сил и средств

Председатель наблюдательной миссии Мирослав Лайчак высказал надежду, что новый участок станет известным после Нормандской встречи (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU