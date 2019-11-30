ВСУ хаотично минируют территорию Золотого
В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что вооруженные формирования Украины минируют территорию вокруг населенного пункта Золотое, в том числе и в зоне разведения сил и средств.
В оборонном ведомстве Республики отметили, что минирование ведется хаотично и при этом не составляются минные карты.
- При установке мин, боевики ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей, чем подвергают опасности мирных жителей, - сказали в НМ ЛНР.
Минированием территорий занимается 72-я бригада вооруженных формирований Украины.
- Нами отмечается наличие минно-взрывных заграждений, установленных вдоль асфальтированной дороги в районе населенного пункта Золотое, которая ежедневно используется мирным населением, а также наблюдателями миссии ОБСЕ для передвижения в ходе патрулирования местности, - отметили в НМ ЛНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU