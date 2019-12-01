В Донбассе украинский командир убил боевика за неповиновение

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-01T13:58:16+03:00

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Командир одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВФУ нашел способ, как удержать боевиков в рядах украинской армии. На днях из подразделения хотел дезертировать один из военнослужащих. Тогда командир применил оружие и убил подчиненного. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— Неудовлетворительное состояние тылового обеспечения военнослужащих 10 отдельной горно-штурмовой бригады, в частности 8 батальона, вынуждает личный состав выражать массовые недовольства, — говорится в сообщении, — Так, вчера, в ходе распития спиртных напитков, военнослужащий 8 батальона выразил командиру роты свое возмущение в адрес командования с намерением в ближайшее время покинуть расположение подразделения. В ходе возникшего конфликта, командир роты применил оружие и убил подчиненного. В целях сокрытия обстоятельств произошедшего и попытки уйти от ответственности, командование бригады доложило в штаб ООС о гибели военнослужащего в результате обстрела.

На командира бригады Зубанича уже не первый раз поступают жалобы от военнослужащих. «Горячая линия» штаба ООС разрывается от звонков боевиков.

— По результатам проверок командиру бригады Зубаничу было объявлено служебное несоответствие, после которого он запретил допуск сотрудников ВСП в зону ответственности соединения без его письменного разрешения, — добавили в Управлении Народной милиции.

Добавим, что спустя пять лет войны в Донбассе и обстрелы мирных жителей, теперь доведенные до отчаяния боевики, вынуждены продавать военное имущество. Чтобы обеспечить себе минимально комфортные условия для проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU