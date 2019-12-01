2019-12-01T18:16:23+03:00
Политика

Украинский военный утонул в блиндаже

Вчерашний дождь затопил блиндаж, в котором утонул украинский военный
Ольга ГОРДО
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Украинский военный утонул в блиндаже. Фото: http://alt-nl.narod.ru/Украинский военный утонул в блиндаже. Фото: http://alt-nl.narod.ru/
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Вчерашний проливной дождь затопил позиции ВСУ на линии разграничения. Вода хлынула в один из блиндажей украинских силовиков в районе села Водяное под Мариуполем. Один военнослужащий ВСУ утонул. Об этом сегодня сообщили в управлении народной милиции ДНР.

- В результате затопления блиндажа на одном из взводных опорных пунктов 108-го горно-штурмового батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады в районе села Водяное захлебнулся один украинский боевик, – говорится в сообщении.

В народной милиции уточнили, что утопленник в настоящее время находится в морге Мариуполя. При этом обстоятельства его гибели скрываются командованием бригады от вышестоящего руководства.

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В связи с отсутствием угля и дров, личному составу приходится отапливать помещения с помощью горюче-смазочных материалов, пренебрегая при этом мерами безопасности, – сказано в сообщении. – Последний случай возгорания жилых помещений зафиксирован вчера в районе населенного пункта Березовое (к северу от Донецка), где в результате использования солярки в печках личным составом 28-й бригады полностью сгорели шесть домостроений и ротное имущество (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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