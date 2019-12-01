Вчера ВСУ обстреливали Саханку, Гольмовское, Доломитное и другие поселки Республики

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-01T12:00:40+03:00

За минувшие сутки ВСУ семь раз открывали огонь по населенным пунктам Республики

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За прошедшие сутки украинские военные семь раз открывали огонь по городам и поселкам Республики. Как обычно, обстрелам подверглись города и поселки, расположенные на линии разграничения. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз, — отметили в СЦКК. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – пять единиц.

При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметров в сводке не учитывается.

Под огнем украинских силовиков оказались: Александровка, Старомихайловка и Сигнальное (донецкое направление), Доломитное и Гольмовский (горловское направление), Саханка (мариупольское направление).

Вчера силовики Киева так же открывали огонь семь раз и выпустили по ДНР больше шестидесяти боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU