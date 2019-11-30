2019-11-30T22:42:09+03:00
Политика

Украина намерена отменить мораторий на применение боевой авиации в Донбассе из-за закона о государственной границе ДНР

Киевское командование хочет вернуть войска в зону разведения сил и средств
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: golos-ameriki.ruФото: golos-ameriki.ru
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Принятый Народным Советом Донецкой Народной Республики закон «О государственной границе ДНР» вызвал гневные высказывания с украинской стороны. Средства массовой информации призывают Зеленского дать ответ на этот документ.

Пока что неофициально, однако уже есть информация о готовящемся снятии моратория на применение боевой авиации в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канала «Черговий ООС», который ссылается на источник в Совете нацбезопасности Украины (СНБО).

- Также украинское командование хочет вернуть боевиков ВСУ в населенные пункты Станица Луганская, Золотое и Петровское, где ранее состоялся процесс разведения сил и средств, - говорится в сообщении. – Об этом Украина может объявить на предстоящей встрече Нормандской четверки.

Донецкий политолог Вячеслав Смирнов считает, что президент Зеленский не отреагирует на принятый закон о государственной границе ДНР.

- Ему сейчас не выгодно подливать масло в огонь конфликта. Его рейтинг мало по малу уже снижается, а если ситуация в Донбассе наколется, то рейтинг и вовсе рухнет. Потому что люди, которые отдавали за него свои голоса помнят его заявление о том, что первым делом он намерен прекратить войну.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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