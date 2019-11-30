2019-11-30T18:11:57+03:00
Политика

Для съемок постановок на линию разграничения Донбасса прибыли журналисты BBC News, France-Presse, Le Monde

В зоне «ООС» работает несколько съемочных групп
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: artv-news.ruФото: artv-news.ru
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К линии разграничения в Донбассе прибыла группа иностранных и украинских журналистов. Они снимают постановочные и провокационные материалы против ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- По данным нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север», в зону проведения «ООС» прибыли несколько групп журналистов западных и украинских журналистов, - говорит представитель оборонного ведомства. - В частности, для создания постановочных сюжетов прибыли журналисты агентства France-Presse, Радио Франция, газеты Le Monde, телеканала BBC News, а также украинских телеканалов «112», NewsOne и IСТV.

Осадчий отметил, что действиями корреспондентов руководят украинские офицеры.

Прибытие групп иностранных журналистов к линии соприкосновения фиксируется регулярно. Чаще всего это связанно с предстоящими встречами контактной группы в Минске. Нынешние съемки, из-за высокой численности корреспондентов, могут быть посвящены встрече в Нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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