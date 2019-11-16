Журналисты из США и Франции готовят постановочные материалы из зоны «ООС»

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-16T15:11:48+03:00

Корреспонденты под руководством командира ВСУ работали в районе Светлодарска и Луганского

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На линии соприкосновении была зафиксирована работа украинских и зарубежных журналистов. По сообщению офицера пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики, корреспонденты прибыли в зону «ООС» для подготовки постановочных материалов, дискредитирующих НМ ЛНР.

- По данным нашего источника с 12 по 14 ноября на позициях 59-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенных пунктов Светлодарск и Луганское отмечалась работа журналистов телеканалов «112», NewsOne и IСТV, а также корреспондентов западных информационных агентств France-Presse и The New York Times, - рассказал Иван Филипоненко.

По словам Ивана Филипоненко, координировал работу СМИ офицер 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ.

- Украинское командование продолжает использовать подконтрольные информационные издания для подготовки постановочных материалов в целях обвинения оборонного ведомства Республики в выдуманных провокациях и обстрелах, - сказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU