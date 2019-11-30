В Донбассе разгуливают беленькие белочки
Необычную светлую белку заметили в одном из скверов Мариуполя. Горожанин Александр Федоров запечатлел животное и опубликовал фото на странице своей социальной сети.
Мужчина рассказал, что белка привлекла его внимание светлым окрасом.
- Рыженьких видел, но беленьких никогда, - написал Александр. - Белка не боится людей и без опасений разгуливает по тропинкам.
Что это за белочка такая?.
Возможно, это животное из семейства каролинских серых белок. Этот вид попал на Европейский континент из Северной Америки два столетия назад.
- У такой белки вытянутое и мускулистое тело, недлинные лапы с когтями, в отличии от рыжей белки на кончиках ушей нет кисточек, - так описывают животное специалисты.
Однако вероятнее всего это была обычная и всем привычная рыжая белка. По словам специалистов, такой вид меняет свой окрас дважды в год – весной и осенью.
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ИСТОЧНИК KP.RU