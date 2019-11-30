В Донбассе разгуливают беленькие белочки

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-30T17:27:03+03:00

Животное не боится людей и спокойно разгуливают по скверу [видео]

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Необычную светлую белку заметили в одном из скверов Мариуполя. Горожанин Александр Федоров запечатлел животное и опубликовал фото на странице своей социальной сети.

Мужчина рассказал, что белка привлекла его внимание светлым окрасом.

- Рыженьких видел, но беленьких никогда, - написал Александр. - Белка не боится людей и без опасений разгуливает по тропинкам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/747042" frameborder="0"></iframe> Что это за белочка такая?.

Возможно, это животное из семейства каролинских серых белок. Этот вид попал на Европейский континент из Северной Америки два столетия назад.

- У такой белки вытянутое и мускулистое тело, недлинные лапы с когтями, в отличии от рыжей белки на кончиках ушей нет кисточек, - так описывают животное специалисты.

Однако вероятнее всего это была обычная и всем привычная рыжая белка. По словам специалистов, такой вид меняет свой окрас дважды в год – весной и осенью.

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ИСТОЧНИК KP.RU