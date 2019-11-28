«Рокки бегает на передних лапках!» Соцсети поразило видео с собакой на инвалидной коляске

Очередное радостное известие пришло из донецкого приюта для бездомных животных «4 Лапки». На этот раз сотрудники поделились успехами собачки, которая впервые выбежала на прогулку в инвалидной коляске.

Пёсика Рокки привезли из поселка Новотроицкое – это недалеко от Донецка (40 километров). Но за счёт того, что сейчас эта территория находится под контролем украинских властей, забрать бедняжку и перевезти (перенести) через границу, выдалось целой проблемой, с которой сотрудники приюта провозились добрую половину дня.

– Рокки был травмирован. Он лежал на улице больше недели. Переносил ужасную боль. Дети увидели беднягу и сказали родителям. Взрослые подобрали песика и, так как квалифицированной помощи в поселке нет, обратились к нам. В таких ситуациях дорога каждая минута, а все эти таможни и блокпосты идут только во вред – теряется драгоценное время, – рассказывает руководитель приюта Ирина Волик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/746714" frameborder="0"></iframe> «Рокки бегает на передних лапках!».

Как только собаку доставили в Донецк, начались ежедневные обследования и консультации врачей. Ситуация оказалась плачевной. На рентгеновских снимках выявили перелом позвоночника, спинной мозг перебит. Итог – собака – инвалид с парализованными задними лапками.

– Основные наши силы мы бросили на то, чтобы Рокки смог свободно передвигаться, хоть и на инвалидной коляске. Деньги на нее мы пока не насобирали. Взяли ее у другой собаки, чтобы Рокки попробовал выйти на прогулку. Свершилось чудо – у него получилось. Теперь собираем деньги на коляску для нашего песика – она стоит до 20 тысяч рублей.

Собака – инвалид с парализованными задними лапками. Фото: приют "4 ЛАПКИ"

Первый выход–выезд на воздух Рокки не оставил равнодушными многих дончан. Видео тут же разлетелось по социальным сетям.

– Этот момент мы никогда не забудем. Мы радуемся за животного, за каждый момент, за каждую даже маленькую победу. Вот и у Рокки есть очередная победа, – делится Ирина Волик. – Он смог передвигаться на коляске, пусть не долго, но самостоятельно, на своих передних лапках. Он бегал по улице, дышал свежим воздухом и радовался яркому солнышку.

Фото: приют "4 ЛАПКИ"

существует только за счёт пожертвований добрых и милосердных людей. Деньги нужны постоянно – на питание, содержание и лечение четырехлапых.

– У нас нет богатых спонсоров и государственного финансирования. Только благодаря друзьям приюта мы можем своевременно оказать помощь животному, сделать операции или провести лечение.

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