Украинская армия вела огонь по Логвиново из «сапога»
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушил режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелу подвергся район села Логвиново, - говорится в сообщении ведомства.
Для обстрела населенного пункта Логвиново киевские силовики использовали станковый противотанковый гранатомет (СПГ), который на военном сленге называют «сапогом».
Тем временем, в Донецкой Народной Республике украинская армия семь раз нарушили режим тишины. По ДНР было выпущено 65 боеприпасов. Обстрелам подверглись донецкое, мариупольское и горловское направления. В результате огня со стороны ВФУ в поселке Зайцево поврежден дом.
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ИСТОЧНИК KP.RU