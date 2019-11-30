Украинская армия вела огонь по Логвиново из «сапога»

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-30T10:24:08+03:00

ВСУ один раз нарушили режим прекращения в ЛНР

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушил режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район села Логвиново, - говорится в сообщении ведомства.

Для обстрела населенного пункта Логвиново киевские силовики использовали станковый противотанковый гранатомет (СПГ), который на военном сленге называют «сапогом».

Тем временем, в Донецкой Народной Республике украинская армия семь раз нарушили режим тишины. По ДНР было выпущено 65 боеприпасов. Обстрелам подверглись донецкое, мариупольское и горловское направления. В результате огня со стороны ВФУ в поселке Зайцево поврежден дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU