Украинские полицейские нашли в Старобельске оружейный тайник националистов

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-29T17:11:32+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Украинские правоохранители обнаружили в Старобельске тайник с минами и ручными гранатами, предназначенный для переброски националистическим формированиям в район разведения сил и средств у Золотого, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Нам продолжает поступать информация об обострении ситуации вокруг националистических группировок, дислоцирующихся в районе разведения сил и средств у участка № 2 «Золотое», - рассказал Яков Осадчий. - Согласно информации, полученной от жителя временно оккупированной вооруженными формированиями Украины территории, 25 ноября в Старобельске правоохранительными органами во дворе дома местного жителя обнаружен схрон с противопехотными минами и гранатами Ф-1.

Представители нацполиции выяснили, что его содержимое принадлежит представителю националистической организации «Гражданский корпус» (запрещенная в России организация. - Авт.) и предназначалось для переправки в расположение националистов, занимающих позиции на участке разведения сил и средств «Золотое», - уточнил Осадчий.

По факту незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в отношении подозреваемого проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU