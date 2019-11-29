2019-11-29T17:11:32+03:00
Политика

Украинские полицейские нашли в Старобельске оружейный тайник националистов

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Украинские полицейские нашли в Старобельске оружейный тайник националистов. Фото: ВКонтакте/ЛуганскУкраинские полицейские нашли в Старобельске оружейный тайник националистов. Фото: ВКонтакте/Луганск
Изменить размер текста:

Украинские правоохранители обнаружили в Старобельске тайник с минами и ручными гранатами, предназначенный для переброски националистическим формированиям в район разведения сил и средств у Золотого, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Нам продолжает поступать информация об обострении ситуации вокруг националистических группировок, дислоцирующихся в районе разведения сил и средств у участка № 2 «Золотое», - рассказал Яков Осадчий. - Согласно информации, полученной от жителя временно оккупированной вооруженными формированиями Украины территории, 25 ноября в Старобельске правоохранительными органами во дворе дома местного жителя обнаружен схрон с противопехотными минами и гранатами Ф-1.

Представители нацполиции выяснили, что его содержимое принадлежит представителю националистической организации «Гражданский корпус» (запрещенная в России организация. - Авт.) и предназначалось для переправки в расположение националистов, занимающих позиции на участке разведения сил и средств «Золотое», - уточнил Осадчий.

По факту незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в отношении подозреваемого проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юные гимнастки ДНР завоевали золотые медали на соревнованиях в Португалии
В ДНР приняли закон о государственной границе
Зачем украинская штурмовая бригада пригнала бронетехнику к участку разведения сил у Петровского
«История чудесного спасения!» Водолазы спасли лебедей, вмерзших в лед водоема
Сезон листопада закончился, а последствия остались. В ЛНР за сжигание сухой листвы нарушители задолжали больше 19 тысяч рублей
Украинские военные за сутки 9 раз обстреляли горловское, донецкое и мариупольское направления
Из - за тумана на дорогах ДНР почти ничего не видно
В детской больнице Донецка бесплатно будут делать МРТ
Судьбу породистой собаки, которая укусила ребенка, решит суд
Погода в Луганске в пятницу 29 ноября: +9 и дождливо
В Старомихайловке ранен мирный житель
Активист майдана: Донбасс в Украину больше не вернуть, как и Крым
Книгу о преступлениях украинской власти презентовали в Донецке, а хотелось бы - в Киеве
Украинские боевики утюжат пригороды Горловки
Азовское море вернулось в свои берега и рыба не пострадала
Каратисты презентовали главе Республики японский меч катану
Донецкий ботсад зовет полюбоваться кливией - цветком английской герцогини
Юлия Чичерина обратилась к коллегам: "Выступая в Киеве, вы спонсируете убийство дончан"
Дончан постараются вернуть в лоно нэньки правильной информполитикой
Россия продолжает помогать Донбассу: 93-ий гумконвой прибыл в Донецк
Донбассу готовят особый статус
Погода в Донецке 28 ноября: дождь и +4
28 ноября в Луганске ожидается до 7 градусов тепла