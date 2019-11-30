ВСУ выпустили по ДНР 65 боеприпасов: в Зайцево поврежден жилой дом
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республике 65 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались населенные пункты: Зайцево южное, Саханка, Коминтерново, Ясное, Старомихайловка, Доломитное, - рассказали в СЦКК.
В представительстве Республике в СЦКК отметили, что в результате обстрела со стороны киевских силовиков в поселке Зайцево был поврежден дом.
- Зафиксированы повреждения оконных блоков и веранды жилого дома по адресу улица Есенина, дом 34, - сообщили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламентарии определили ее в пределах бывшей Донецкой области (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU