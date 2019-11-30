2019-11-30T09:59:44+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР 65 боеприпасов: в Зайцево поврежден жилой дом

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республике 65 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались населенные пункты: Зайцево южное, Саханка, Коминтерново, Ясное, Старомихайловка, Доломитное, - рассказали в СЦКК.

В представительстве Республике в СЦКК отметили, что в результате обстрела со стороны киевских силовиков в поселке Зайцево был поврежден дом.

- Зафиксированы повреждения оконных блоков и веранды жилого дома по адресу улица Есенина, дом 34, - сообщили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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