Роман Трошин: Жители прифронтовой Ясиноватой вступают в народную дружину

СЕГОДНЯ 19:30 2019-11-29T19:33:39+03:00

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В прифронтовой Ясиноватой штаб Народной дружины выдал удостоверения дружинников 76 жителям города. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе организации.

- 76 новых членов пополнили ряды активистов штаба Народной Дружины в Ясиноватой. Удостоверения вручили в администрации города, - говорится в сообщении.

38 активистов получили знаки отличия и удостоверения выполнения государственного физкультурно-спортивного комплекса ГТО: выдано 9 серебряных и 29 бронзовых знаков отличия. Во время мероприятия руководитель Народной дружины Роман Трошин подчеркнул важность пополнения рядов дружинников именно в прифронтовых городах и селах.

- Меня, безусловно, радует что, несмотря на тяжелые условия, ведь Ясиноватая это прифронтовой город, молодежь объединяется, помогает обеспечению общественного порядка в городе, и что немаловажно – всецело поддерживает принципы здорового образа жизни и популяризирует занятия спортом! – сказал главный дружинник Республики.

А ДНР реализуется программа возрождения Народных дружин. Детальную информацию о правилах и условиях вступления в дружины можно узнать по телефону горячей линии: (071) 478-46-97 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU