В Донецке состоится гала-концерт конкурса молодых талантов «Горячее сердце»
Гала-концерт V Открытого конкурса молодых талантов «Горячее сердце» состоится во Дворце культуры имени Куйбышева 30 ноября.
- В течение месяца больше 5000 участников в возрасте от 6 до 25 лет из разных городов Донецкой Народной Республики демонстрировали свое творчество в номинациях: хореография, вокал, разговорный жанр, инструментальный жанр, - рассказали в пресс-службе администрации города Донецка. - По итогам конкурса определены финалисты и победители I, II, III степени и дипломанты в каждой номинации.
Ребятам предстоит еще раз продемонстрировать свое творчество и мастерство, а жюри определит супер-финалистов, которые получат уникальную возможность выступить в Москве на открытом фестивале равных возможностей «Горячее Сердце» «Москва-Донбасс», и посетить Кремлевскую Ёлку.
Начало Гала-концерта в 10.00 по адресу: проспект Панфилова, 86.
ИСТОЧНИК KP.RU