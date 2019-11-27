2019-11-27T09:49:57+03:00
Общество

В Донецке состоится гала-концерт конкурса молодых талантов «Горячее сердце»

Победители выступят на фестивале «Горячее Сердце» в Москве и посетят Кремлевскую Ёлку
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В столице ДНР стало доброй традицией проводить конкурс молодых талантов «Горячее сердце». Фото: администрация города ДонецкаВ столице ДНР стало доброй традицией проводить конкурс молодых талантов «Горячее сердце». Фото: администрация города Донецка
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Гала-концерт V Открытого конкурса молодых талантов «Горячее сердце» состоится во Дворце культуры имени Куйбышева 30 ноября.

- В течение месяца больше 5000 участников в возрасте от 6 до 25 лет из разных городов Донецкой Народной Республики демонстрировали свое творчество в номинациях: хореография, вокал, разговорный жанр, инструментальный жанр, - рассказали в пресс-службе администрации города Донецка. - По итогам конкурса определены финалисты и победители I, II, III степени и дипломанты в каждой номинации.

Ребятам предстоит еще раз продемонстрировать свое творчество и мастерство, а жюри определит супер-финалистов, которые получат уникальную возможность выступить в Москве на открытом фестивале равных возможностей «Горячее Сердце» «Москва-Донбасс», и посетить Кремлевскую Ёлку.

Начало Гала-концерта в 10.00 по адресу: проспект Панфилова, 86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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